Jacobacci war der Strohmann für den lizenzlosen Charles Rössli. Als er mehr Verantwortung wollte, aufbegehrte und gegenüber Medien sagte, es sei für ihn schwierig, in der Öffentlichkeit taktische Ideen zu verteidigen, welche er nicht selber getroffen habe, war das Tischtuch rasch zerschnitten. Constantin trennte sich von beiden, von Rössli und von Jacobacci, und holte den wenige Monate zuvor freigestellten Alberto Bigon zurück.

Nach dem unwürdigen Intermezzo im Wallis lieferte Jacobacci in der Deutschschweiz, abseits des medialen Fokus, durchaus beachtliche Arbeit ab. Mit Kriens und Schaffhausen stieg er von der 1. Liga in die Challenge League auf und schaffte dort mit beschränkten Mitteln jeweils den Klassenerhalt. Im letzten Frühjahr trainierte er den FC Wil während neun Spielen. Zuvor war er im Herbst 2016 beim FC Wacker Innsbruck engagiert; nach zehn Runden musste er gehen. Und die Frage lautet nun natürlich: Darf er in Sitten länger tätig sein als zuletzt in Innsbruck und Wil?