prev next

Neun Punkte in drei Spielen. Der FC Basel vergoldet sich mit dem 2:0 Sieg gegen Vaduz die vergangene Woche. Bis auf zwei Punkte können sich die Basler damit vorübergehend an Spitzenreiter YB herantasten. Die Berner sind auch der Gegner, der als nächstes auf den FCB wartet. Am Mittwoch findet im Joggeli das Spitzenduell FCB gegen YB statt.