Warum er? Kurt Zuppinger überlegt nicht lange und sagt: «Weil ich Menschen zusammenbringen und begeistern kann. Weil ich gerne führe und langjährige Erfahrung darin habe. Und weil ich nicht abgehoben bin. Mit Sicherheit bin ich nicht der allergrösste Fussballkenner. Aber als früherer Präsident der Ersten Liga und als Vizepräsident des Verbandes kenne ich die Mechanismen.»

Am 18. Mai ist es so weit. Die Delegiertenversammlung des Schweizerischen Fussballverbandes wählt ihren neuen Präsidenten. Peter Gilliéron, 2009 zum Nachfolger von Ralph Zloczower ernannt, tritt zurück. Die drei Kammern (Swiss Football League, Erste Liga und Amateurliga) treten mit je einem Kandidaten an. Zur Wahl stehen Jean-François Collet, von 2007 bis 2013 Präsident beim damals serbelnden Fussballklub Lausanne. Der Walliser Dominique Blanc, Präsident der Amateurliga. Und als einziger Deutschschweizer Kurt Zuppinger, der Vertreter der Ersten Liga.

Zuppinger? Die Erinnerungen sind verschwommen. Schliesslich sind 22 Jahre vergangen, seit der heute 56-Jährige seine internationale Schiedsrichter-Karriere beendet hat. Eine Geschichte vom Schiedsrichter Zuppinger ist nicht im schwarzen Loch verschwunden. 1. Juni 1997, die zweitletzte Runde: Xamax, einen Punkt hinter Leader Sion klassiert, empfängt Lausanne. Der Neuenburger Adrian Kunz hat das 2:0 auf dem Fuss.

Doch Lausannes Mittelfeldstratege Stefan Rehn rettet auf der Linie – mit der Hand. Penalty und Platzverweis, denken viele. Doch Zuppinger sieht die Szene nicht. Kommt dazu: Wenig später erzielt Rehn das 1:1. Mit hochrotem Kopf keift Xamax-Trainer Gilbert Gress: «Zuppinger soll bei Frau und Kind bleiben, statt so ein Spiel zu leiten.» Zuppinger erinnert sich heute nicht mehr an jenes Spiel. Als Unparteiischer hat er kurze Zeit später aufgehört. Nicht wegen Gress’ Wutausbruch, sondern weil ihn ein Bundesrat vor die Wahl stellte: Job oder Schiedsrichterei.

Wie ein Führungsseminar

Zuppinger wächst in den Solothurner Gemeinden Däniken und Gretzenbach auf. Die Mutter führt den Bahnhofskiosk, der Vater arbeitet in der Schuhfabrik Bally. Eine klassische Mittelstandsfamilie. Neben dem Fussball wecken die SBB sein Interesse. Kompatibel ist das nicht. Denn die Lehre als Betriebsdisponent erfordert unregelmässige Arbeitszeiten. Und so wird aus dem Fussballer Zuppinger der Schiedsrichter Zuppinger.

Er bereut es nicht. Auch wenn seine Frau nach seinem ersten Einsatz in der NLA nie mehr ein Spiel mit ihm als Schiedsrichter im Stadion verfolgte. «Sie war geschockt über die Kommentare der Zuschauer. Natürlich ist das unschön. Aber allein für die Persönlichkeitsentwicklung war die Schiedsrichterei enorm wertvoll. Was man in Führungsseminaren vermittelt bekommt, lernt man als Schiedsrichter auf dem Platz.»