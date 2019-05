Weil Beckham kürzlich schon einmal Strafpunkte kassiert hatte, weil er zu schnell gefahren war, ist der Führerschein jetzt weg.

Beckham, Ehemann von Ex-Spice-Girl und Designerin Victoria Beckham, erschien im schicken Anzug persönlich vor Gericht. Er kam im Auto, sass aber auf der Rückbank. Er ging vor dem Urteil wortlos an den wartenden Fotografen vorbei in das Gebäude. Sein Mandant erinnere sich nicht an den Vorfall, sagte Beckhams Anwalt bei der Anhörung.

Beckham war im November vergangenen Jahres in seinem Bentley in London fotografiert worden, als er beim Fahren mit dem Handy hantierte. Das ist verboten. "Es gibt keine Entschuldigung für das, was passiert ist", sagte der Anwalt. Deshalb habe Beckham sein Vergehen eingeräumt und sich schuldig bekannt.