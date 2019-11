David Abraham sieben Wochen gesperrt

Neben der Sperre sprach das Sportgericht des Deutschen Fussball-Bundes gegen Abraham eine Busse in der Höhe von 25'000 Euro aus. Eintracht Frankfurt kann gegen das Urteil innert 24 Stunden Einspruch erheben.

Abraham, zwischen 2008 und 2012 in Diensten des FC Basel, hatte Streich bei der 0:1-Niederlage der Eintracht in Freiburg am Sonntag in der Nachspielzeit an der Seitenlinie mit der Schulter zu Boden gerissen und dafür die Rote Karte gesehen. Freiburgs Vincenzo Grifo, der nach einer Tätlichkeit gegen Abraham ebenfalls ausgeschlossen worden war, muss für drei Spiele aussetzen.

Abraham hatte nach seiner unüberlegten Handlung viel öffentliche Kritik geerntet. Streich, der unverletzt geblieben war, nahm jedoch die Entschuldigung des Abwehrspielers nach dem Abpfiff an. Frankfurts Trainer Adi Hütter betonte Anfang der Woche: "David ist und bleibt unser Kapitän. Ich bin keiner, der jemanden fallen lässt, wenn er mal einen Fehler begeht."