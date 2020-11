Der FC Basel ist so schlecht wie lange nicht mehr in die Saison gestartet. Nun geht es im heimischen St. Jakob-Park gegen den Aufsteiger aus Lausanne. Um den Rückstand auf Spitzenreiter YB auf fünf Punkte zu verkürzen, muss heute ein Sieg her. Anpfiff ist um 18:15. Im Liveticker können Sie aber schon vorher alles wichtige nachlesen: