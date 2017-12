Die serbischen Fussballer sind ziemlich aufstrebend. Im Juni 2015 wurden sie dank einem Finalsieg über Brasilien U20-Weltmeister. Irgendwie scheint, dass nach Jahren des ständigen Misserfolgs ein funktionierendes Gefüge entstanden ist.

Zum Abschluss der Gruppenphase folgt das Spiel gegen Costa Rica. Ein Sieg ist da Pflicht. Und vielleicht lassen sich die Schweizer ja ein wenig beseelen vom Märchen der Zentralamerikaner an der letzten WM, als diese völlig überraschend in den Viertelfinal stürmten.

Wachsen an Herausforderungen

Apropos Viertelfinal. Ganz heimlich ging der Schweizer Blick natürlich auch schon ein wenig über die Gruppenphase hinaus. Das ist ja das Faszinierende an solchen Auslosungen. Man darf ein wenig Puzzle spielen und sich ausmalen, wer einem bei den eigenen Träumen im Weg stehen könnte. Möglich also, dass die Schweiz im Achtelfinal Deutschland besiegen müsste, um den lang ersehnten ersten WM-Viertelfinal der Neuzeit zu erreichen.

Interessant wird sein, ob die Schweiz an ihren Herausforderungen wächst. Ob es gelingt, in den grossen Spielen die beste Leistung abzurufen – und mit entscheidenden Toren zu garnieren. Nicht erst im Achtelfinal.

Die aktuelle Generation will nicht als ewig unerfülltes Versprechen gelten. Sie will sich in die Geschichtsbücher spielen. Anders in Erinnerung bleiben als mit wässrigen Augen nach einem verlorenen Achtelfinal.

Es ist die richtige Einstellung. Und doch gilt: Die ersten Herausforderungen an der kommenden WM sind so gross, dass niemand verfrüht vom Viertelfinal träumen wird. Vielleicht ist diese Ausgangslage gar nicht schlecht.