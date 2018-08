Barnetta ist Kult, volksnah, umgänglich. Das macht sich St. Gallen zunutze. Besonders in den Anfangsmonaten reicht der Klub das Eigengewächs auf dem Präsentierteller herum, vereinnahmt es: Barnetta geht immer! Er ist ein probates Mittel in sportlich wie auch wirtschaftlich ungünstigen Zeiten.

Barnetta (33) ist nicht irgendwer. Er ist eine Identifikationsfigur, ein Sehnsuchtsstiller. Er ist der Bub aus den eigenen Reihen, der es geschafft hat in die grosse, weite Fussballwelt. Der zeitweise einen Marktwert von 10 Millionen Euro hatte. Und er ist der, der nach Jahren im Ausland Ende 2016 mit dem Palmarès von 75 Länder- und 260 Bundesligaspielen, mit Auftritten in der Champions League im Gepäck, nach St. Gallen heimgekehrt war.

Stunden später entscheidet sich Zeidler um. Er nimmt den Mittelfeldakteur mit ans Auswärtsspiel gegen den Unterklassigen. Erstmals in dieser Saison steht Barnetta in einem Pflichtspiel auf dem Matchblatt, wird nach der Pause eingewechselt. Die Episode zeigt in Ansätzen, wie schwer sich der FC St. Gallen im Moment tut im Umgang mit seinem prominentesten Spieler, für den Zeidler eine Rolle sucht. Das tut auch Barnetta.

Aber Barnetta ist nicht mehr der Fussballer, der er einmal war. Zudem zollt der Körper den 16 Profijahren Tribut. Vor allem das rechte Knie macht ihm zu schaffen. Weil er in den vergangenen Wochen und Monaten oft untätig bleiben muss, wird die Diskussion nach dem Zeitpunkt für den Abschied lauter.

Viele staunten, dass er weitermachte nach der vergangenen Saison. Dass er sich alles noch antut. Also trainieren, trainieren, trainieren, um es überhaupt in das 18-Mann-Aufgebot zu schaffen.

Ein ungewöhnliches Gespräch

Die Klubführung will keine Fehler machen, weil sie den Status von Barnetta in der Region kennt. Vielleicht deshalb teilen ihm zum Saisonstart in einem ungewöhnlichen Gespräch unter acht Augen Präsident Matthias Hüppi, Sportchef Alain Sutter und der Trainer mit, dass er vorerst und bis auf weiteres nicht im Aufgebot stehe.

Normalerweise reicht dafür der Trainer. Doch die Klubleitung weiss, wie heikel das Thema ist. Barnetta sagt: «Das war hart, ich war enttäuscht, aber es war nachvollziehbar.»

Für Barnetta gibt es drei Möglichkeiten. Die Saison, wie sie begonnen hat, als Ersatz bis zum bitteren Ende durchziehen. In der Winterpause oder schon früher alles nüchtern beurteilen und sich sagen: das wars.

Oder nochmals durchzustarten zu versuchen, nochmals das Können aufblitzen lassen, vielleicht sogar die Mannschaft tragen. Barnetta sagt: «Im Fussball ist alles möglich, nichts ausgeschlossen. Vielleicht mache ich über das Vertragsende hinaus weiter. Es kann schnell in jede Richtung gehen.»

Mit sich selbst im Reinen

Ausgeschlossen ist, dass Barnetta nach Vertragsende nochmals den Verein wechselt. Ausgeschlossen ist auch, dass andere bestimmen, wann Schluss sein soll: «Ich entscheide, wann ich zurücktrete. Die Zeit dafür ist noch nicht reif. Verträge habe ich noch immer erfüllt.»

Gewiss haben sich die Fans mehr erhofft vom früheren Bundesligaprofi, weshalb schnell Kritik laut wurde, die Rückkehr nach dem Abstecher in die USA sei zu spät erfolgt. «Die Erwartungen waren teilweise überhöht und fast nicht zu erfüllen», sagt Barnetta. Er selbst hatte realistischere Ziele. Weil er wusste und akzeptierte, welcher Barnetta er in St. Gallen nach all den Jahren noch sein würde. «Ich bin mit mir im Reinen und muss mir nichts beweisen.»