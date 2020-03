Crnogorcevic schiesst SFV-Auswahl zum späten Sieg

Der Rekordtorschützin des Schweizer Nationalteams gehörten beim Testspiel im Rahmen des Trainingslagers im spanischen Marbella die erste nennenswerte und die letzte Szene des Spiels. Nach acht Minuten und einer guten Startphase brachte die Angreiferin vom FC Barcelona die Schweiz verdientermassen in Führung. In der Folge entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel, in welchem Österreich kurz vor der Pause durch Sarah Puntigam zum Ausgleich kam.

Die Entscheidung zu Gunsten der Schweizerinnen fiel in der Nachspielzeit der Partie, als Crnogorcevic vom Penaltypunkt antreten durfte und souverän verwandelte. Trotz des späten Sieges gegen den EM-Halbfinalisten von 2017 war Nationaltrainer Nils Nielsen nicht vollends zufrieden. "Osterreich hatte den Ball viel mehr als im ersten Testspiel", sagte er. Mühe bekundete die SFV-Auswahl erneut vor allem dann, wenn die Österreicherinnen sie mit Pressing unter Druck setzte. Schlussendlich sei es darum gegen einen starken Gegner ein sehr gutes Resultat für seine "derzeit etwas unerfahrene Mannschaft", sagte Nielsen.

Der Sieg stimmt im Hinblick auf das wichtige EM-Qualifikationsspiel in Belgien in einem Monat positiv.

Telegramm:

Österreich - Schweiz 1:2 (1:1)

In Marbella. - 50 Zuschauer. - Tore: 8. Crnogorcevic 0:1. 42. Puntigam 1:1. 92. Crnogorcevic (Foulpenalty) 1:2.

Schweiz: Friedli (46. Herzog); Maritz, Calligaris, Calo, Aigbogun (77. Pando); Mändly (46. Bernauer), Zehnder; Lehmann (63. Mégroz), Reuteler (46. Humm), Rinast (63. Bachmann); Crnogorcevic.

Bemerkung: Schweiz ohne Wälti, Bühler und Gut (verletzt).