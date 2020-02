Citys erster Schritt auf dem Weg der letzten Chance

Wichtig für die Citizens, besonders wichtig aber auch für Trainer Pep Guardiola, dessen Zukunft beim temporär nicht mehr europäischen Klub offen ist.

Vor der möglicherweise letzten Auslandreise mit Manchester City in der Königsklasse - ausgerechnet in das von ihm nicht geliebte Madrid - spielte Pep Guardiola die Bedeutung herunter. Sein Team werde alles versuchen, um Real Madrid zu schlagen, sagte der Star-Trainer vor dem Achtelfinal-Hinspiel in Spanien am Mittwoch. "Wenn es uns gelingt, freuen wir uns riesig. Wenn nicht, dann eben nächste Saison." Dann schmunzelte Guardiola, denn er hatte seinen Irrtum bemerkt. "Nächste Saison weiss ich nicht, aber wenn wir wieder spielen dürfen, dann kommen wir zurück."

Die derzeit gültige Verbannung aus dem Europacup ist für "Man City" bitter, denn gerade der Titel in der Königsklasse steht bei den Vereinsbossen zuoberst auf der Traktandenliste.

Damit steigt der Druck auf Guardiola. Allerdings scheiterte der Spanier schon vielfach mit seinen Teams im Viertel- oder im Halbfinal. Und mit dem 13-fachen Sieger Real hat City schon im Achtelfinal ein schweres Los erwischt.

Für Guardiola, der die Champions League 2009 und 2011 als Trainer des FC Barcelona gewann, ist es die letzte Chance, aus einer bisher missratenen Saison einen Erfolg zu machen. In der Premier League ist der Meister mit 22 Punkten Rückstand auf Leader Liverpool längst abgehängt.

Der Weg in den Final nach Istanbul führt über Real, und die Bilanz spricht für das Team von Trainer Zinedine Zidane. In vier direkten Duellen gegen City gelangen den Königlichen zwei Siege und zwei Unentschieden.