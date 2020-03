Chelseas Hudson-Odoi positiv auf Coronavirus getestet

Der 19-Jährige ist der erste Spieler in der Premier League, der sich mit SARS-CoV-2 infiziert hat. Er zeigte am Montagmorgen Symptome vergleichbar mit einer leichten Erkältung und trainierte seitdem nicht.

Neben Hudson-Odoi müssen auch alle Personen in Quarantäne, die zuletzt Kontakt mit ihm im Mannschaftsgebäude hatten. Dies betrifft das gesamte erste Team, die Trainer und einige Betreuer, wie Chelsea am Freitag mitteilte. Alle, die keinen engen Kontakt zum jungen Mann hatten, sollen in den nächsten Tagen ins Training zurückkehren. .

Für Chelsea kommen diese Nachrichten zur Unzeit. Die Londoner bestreiten am kommenden Mittwoch das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Bayern München, das ohne Zuschauer stattfindet. Das Heimspiel hatte Chelsea 0:3 verloren.