Es lief gut, und es kam das Angebot des FC Fulham, wo er viele Verletzungsprobleme hatte und von der englischen Presse als Flop verspottet wurde. Für Benfica Lissabon aber schoss er so viele Tore, dass sie ihn «Mitrogolo» tauften.

Die 52 Tore in 88 Spielen für die «Adler» waren für Olympique Marseille Anlass genug, den bulligen 1,89-Meter-Stürmer Ende August für 15 Millionen zu verpflichten. In der WM-Ausscheidung schoss er für Griechenland in acht Spielen sechs Tore.

Irland – James McClean

Als die Partie in Cardiff abgepfiffen wurde und Irland den Sprung in die Playoffs geschafft hatte, rannte James McClean los. Das Ziel: Die Arme seiner Frau Erin, die in der ersten Zuschauerreihe auf ihn wartete.

Allerdings ohne die drei Kinder, die noch zu klein sind, um einen solchen Abend im Stadion zu verbringen. So wird ihnen später eben der Papa von seinem grossen Abend in Wales erzählen müssen, an dem er mit seinem Siegtreffer eine ganze Nation in Ekstase versetzte.