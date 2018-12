Die Trennung erfolgte einen Tag nach Leverkusens 3:1-Sieg gegen Hertha Berlin. Drei Tage zuvor hatte sich die Werkself auch gegen Schalke durchgesetzt (2:1). Seine Entlassung konnte Heiko Herrlich damit nicht mehr abwenden. Peter Bosz, der vor einem Jahr in Dortmund entlassen worden ist, tritt die Nachfolge mit Beginn der Rückrunden-Vorbereitung am 4. Januar an.

Der ehemalige Stürmer und Bundesliga-Torschützenkönig Herrlich hatte Leverkusen mit Beginn der Saison 2017/18 übernommen. In seiner ersten Spielzeit als Chef führte Herrlich den Verein auf den 5. Platz und in die Europa League. Die Qualifikation für die Champions League wurde knapp verpasst. Zuvor hatte Herrlich seit Dezember 2015 Jahn Regenburg trainiert und mit den Bayern den Aufstieg in die 3. Liga (2016) und im Folgejahr 2017 sogar den Durchmarsch in die 2. Liga geschafft.

Doch in dieser Saison lief es nicht rund bei Leverkusen. Herrlich geriet früh in die Kritik, obwohl er mit seiner Mannschaft die Achtelfinals im Cup erreichte und Gruppensieger in der Europa League wurde. Bayer holte aus den zurückliegenden sechs Bundesliga-Begegnungen 13 Punkte, trotzdem folgte jetzt die Trennung.

Es ist der zweite Trainerwechsel in der Bundesliga in dieser Saison nach Tayfun Korkut, der beim VfB Stuttgart von Markus Weinzierl abgelöst worden war.