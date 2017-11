Besiktas musste zwar die ersten Punktverluste hinnehmen, doch sollte RB Leipzig in Porto gewinnen (ab 20.45 Uhr) wäre der Einzug in die K.o.-Runde schon perfekt. Cenk Tosun glich gegen Monaco zu Beginn der zweiten Halbzeit per Foulpenalty zum 1:1 aus. Für den 26-jährigen Stürmer war es bereits der vierte Treffer in der Gruppenphase.

Diego Benaglio sass bei Monaco nur auf der Ersatzbank.

Telegramm und Tabelle der Gruppe H:

Besiktas Istanbul - Monaco 1:1 (0:1). - SR Tagliavento (ITA). - Tore: 45. Lopes 0:1. 54. Tosun (Foulpenalty) 1:1. - Bemerkungen: Monaco ohne Benaglio (Ersatz) und Falcao (verletzt).

Rangliste: 1. Besiktas Istanbul 4/10 (8:3). 2. RB Leipzig 3/4 (4:5). 3. FC Porto 3/3 (6:6). 4. Monaco 4/2 (3:7).