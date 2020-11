Bayern zieht Angebot für Vertragsverlängerung mit Alaba zurück

Nachdem der deutsche Rekordmeister am Wochenende das Angebot für eine Verlängerung des am 30. Juni 2021 endenden Vertrages zurückgezogen hat, ist die Personalie um den österreichischen Nationalspieler spannender denn je. Alaba spielt, mit einer kurzen Unterbrechung im Jahr 2011, seit 2008 für die Münchner - und ist unter Trainer Hansi Flick Leistungsträger in der Innenverteidigung.

Nachdem Alabas Berater mit der Bayern-Offerte nicht zufrieden gewesen sei, "haben wir uns entschieden, das Angebot komplett vom Tisch zu nehmen. Das heisst, es gibt kein Angebot mehr", erklärte Bayern-Präsident Herbert Hainer im TV-Sender BR. Der 66-Jährige sieht jetzt den Verteidiger am Zug. "David ist ja noch acht Monate bei uns unter Vertrag und wir schätzen ihn unheimlich", sagte Hainer. Nun müssen sich Alaba und sein Berater positionieren.