Könnten Sie sich vorstellen, irgendwann wieder in der Schweiz zu leben?

Das wäre schwer. Ich habe früher immer gesagt, dass ich irgendwann zurück in die Schweiz will. Aber jetzt, wo mich mein Weg immer mehr und mehr weg führt, sehe ich diese Möglichkeit eher nicht mehr.

Ich bin zwar immer noch in Kontakt mit denselben Leuten von früher, aber ich bin seit knapp zehn Jahren nicht mehr da. Ob du es willst oder nicht: In so einer langen Zeit ändert sich vieles. Es ist nicht mehr das Gleiche.

Ich müsste beispielsweise fragen, wo ich essen gehen soll in Basel. Wenn ich heute sage, ich gehe nach Hause, dann spreche ich von Sevilla, wo ich so viel Glück hatte. Dort habe ich meine Frau kennen gelernt, dort habe ich ein Haus und es ist für mich die schönste Stadt in Spanien.

Was macht die Stadt denn aus?

Zuerst einmal die Leute, deren Art und Weise. Die ähnelt jener der Menschen in Südkroatien, wo ich her komme. Ausserdem ist alles sehr traditionell, alle sind sehr gläubig und die Familie ist enorm wichtig. Die Familie meiner Frau hat mich aufgenommen, als wären wir schon immer zusammen gewesen. Aber ich muss schon betonen: Ich gehe immer gerne in die Schweiz.