Barcelona knappem Auswärtssieg in Valladolid

Dank dem 1:0-Auswärtssieg gegen Valladolid rückte der Meister in der 36. Runde der spanischen Meisterschaft bis auf einen Punkt an Leader Real Madrid heran. Dieser bestreitet sein Auswärtsspiel gegen Granada erst am Montag.

Gegen Valladolid erzielte Arturo Vidal das entscheidende Tor zum dritten Sieg in Folge schon in der 15. Minute. Das Zuspiel kam von Superstar Lionel Messi. Trotz dem Pass zum Siegtreffer befindet sich Messi weiterhin in einer Art Schaffenskrise. Der Argentinier hat in den letzten sieben Partien nur einmal getroffen - gegen Atlético Madrid mittels Foulpenalty. Mit seinen 22 Saisontoren hat Messi aber noch immer beste Aussichten Topskorer der Liga zu werden. Reals Karim Benzema folgt mit 18 Treffern.