Barcelona gibt Punkte ab

Damit könnte Real Madrid am Sonntag mit einem erwarteten Sieg beim Schlusslicht Espanyol Barcelona mit einem Vorsprung von zwei Punkten in die letzten sechs Runden gehen.

Zweimal brachte Suarez den FC Barcelona in Führung, zweimal gelang Celta Vigo der Ausgleich. Nach 20 Minuten lenkte der Uruguayer einen von Lionel Messi clever ausgeführten Freistoss ins Netz, und in der 67. Minute erzielte er im gegnerischen Strafraum aus der Drehung sein 13. Saisontor. Die Galicier kamen kurz nach der Pause und kurz vor Schluss zu ihren Toren. Besonders ärgerlich aus Sicht von Barça war jenes in der 88. Minute zum 2:2. Iago Aspas traf mit einem Freistoss, weil die Mauer nicht kompakt blieb.

Resultate und Tabelle:

Celta Vigo - Barcelona 2:2 (1:0). - Tore: 20. Suarez 0:1. 50. Smolow 1:1. 67. Suarez 1:2. 88. Aspas 2:2.

Die weiteren Spiele der 32. Runde. Am Freitag: FC Sevilla - Valladolid 1:1. - Samstag: Athletic Bilbao - Mallorca 3:1. Osasuna - Leganes 19.30. Atlético Madrid - Alaves 22.00. - Sonntag: Levante - Betis Sevilla 14.00. Villarreal - Valencia 17.00. Granada - Eibar 19.30. Espanyol Barcelona - Real Madrid 22.00. - Montag: Getafe - San Sebastian 22.00.

1. FC Barcelona 32/69 (72:33). 2. Real Madrid 31/68 (59:21). 3. Atlético Madrid 31/55 (39:22). 4. FC Sevilla 32/54 (45:33). 5. Getafe 31/49 (40:29). 6. Villarreal 31/48 (49:40). 7. San Sebastian 31/47 (47:39). 8. Valencia 31/46 (41:44). 9. Athletic Bilbao 32/45 (36:28). 10. Granada 31/43 (37:36). 11. Osasuna 31/38 (36:46). 12. Levante 31/38 (37:44). 13. Betis Sevilla 31/37 (41:48). 14. Alaves 31/35 (31:46). 15. Valladolid 32/35 (27:37). 16. Celta Vigo 32/34 (31:37). 17. Eibar 31/32 (32:47). 18. Mallorca 32/26 (30:55). 19. Leganes 31/25 (23:44). 20. Espanyol Barcelona 31/24 (26:50).