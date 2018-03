Gut Ding will Weile haben. Fast 23 Jahre hat es gedauert, bis der Trainer Maurizio Jacobacci in der Beletage des Schweizer Fussballs angekommen ist. Wobei sich gleich die Frage stellt, ob der FC Sion denn auch tatsächlich ein «Gut Ding» ist. Nicht weniger als 48 Trainer hat Präsident Christian Constantin schon verschlissen. Die meisten wurden Opfer des Totomats.

Für Jacobacci aber ist der FC Sion ein «Gut Ding». Endlich bekommt er hier die Chance, auf höchster Stufe seine Qualitäten zu zeigen. Deshalb hat er nicht gezögert, die Nachfolge des grandios gescheiterten Spaniers Gabri anzutreten, als Constantin ihn rief. Im Wissen, kein Messias wie Yakin zu sein, dem die Spieler an den Lippen hängen. Jacobacci sagt: «Mir war bewusst, dass ich mich vom ersten Tag an beweisen muss. Die Spieler dachten vielleicht: Der kommt ja aus der 1. Liga, was wollen wir mit dem?» Pajtim Kasami etwa liess wissen, dass er es vorgezogen hätte, mit Gabris Vorgänger Tramezzani zusammenzuarbeiten. Deshalb erhielt der Aufbauer eine Denkpause, verlor das Captainbändeli – und schoss dann am Sonntag beim 7:2 gegen Thun gleichwohl zwei Tore.

Ein 7:2 ist gut für die Akzeptanz

Ein solcher Kantersieg hilft nicht nur, den letzten Platz zu verlassen, es verschafft dem Neuen auch Akzeptanz. Wenn die aussortierten und von Jacobacci rehabilitierten Spieler Carlitos, Neitzke und Lenjani plötzlich zu Leistungsträgern werden, ist das gut für die Glaubwürdigkeit des Trainers: «He, der versteht etwas von Fussball, das ist ein Fachmann!»

Dabei ist Jacobacci genau das schon immer gewesen. Aber eben, aus irgendwelchen Gründen nicht auf dem Radar der Super-League-Vereine erschienen. Oder höchstens als Assistent von Hans-Peter Zaugg und Marcel Koller bei GC. Mit beiden ist er Meister geworden. Dabei sind ihm auch als Cheftrainer ein paar schöne Erfolge gelungen. Den FC Baden rettete er in der Challenge League, nachdem er im Winter gekommen war und in der Rückrunde 20 Punkte mehr als der FC Bulle holte. Mit dem SC Kriens stieg er in die zweithöchste Spielklasse auf und führte ihn in den Cuphalbfinal. Und den FC Schaffhausen in einem Zug von der 1. Liga Classic via Promotion League in die Spitzengruppe der Challenge League. Er grub den von YB abgeschriebenen Alioski aus und legte die Basis dafür, dass dieser heute in England Millionen verdient.

Was lange währt, wird endlich gut. Dieser Spruch ist nur bedingt auf Jacobacci übertragbar. Selbst wenn nun mit dem Erreichen der Super League ein Wunsch in Erfüllung gegangen ist, so ist für ihn schon zuvor vieles gut gewesen. Er hat in all den Jahren nie den Eindruck eines verbitterten Mannes hinterlassen, der sich von der grossen Fussballwelt verkannt und übersehen fühlte. Aus ernüchternden Engagements wie in Delémont und Innsbruck zog er seine Lehren. «Egal in welcher Liga: Ich war immer ein Trainer voller Leidenschaft, arbeitete überall gerne und gab meine Werte – Teamgeist, Beharrlichkeit, Siegeswillen und Demut – weiter.»