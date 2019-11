Bei einer tätlichen Auseinandersetzung beim Quartierplatz musste die Kantonspolizei Bern einschreiten. Drei Personen wurden festgenommen. Weiter wurde ein Mann angehalten, nachdem er versucht hatte, eine Absperrung zu übersteigen und einen Polizisten tätlich anzugehen.

Die vier Festgenommenen wurden für weitere Abklärungen in Polizeiräumlichkeiten gebracht. Die Kantonspolizei Bern blieb bis in die späten Abendstunden in der Innenstadt präsent.