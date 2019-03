Auch wenn sich die Grasshoppers in der grössten sportlichen Krise seit 1949 befinden, ihr Ansehen arg gelitten hat und sich nur noch wenige Zuschauer zu den Heimspielen in den Letzigrund verirren: Der erfolgreichste Verein in der Geschichte des Schweizer Klubfussballs generiert noch immer ein hohes öffentliches Interesse.

Bei der Vorstellung von Stephan Rietiker am Mittwoch in der Zürcher Innenstadt lauschten mehrere Dutzend Journalisten den Worten des designierten Verwaltungsratspräsidenten des 27-fachen Schweizer Meisters und 19-fachen Cupsiegers. Allein der Interview-Marathon nach der Pressekonferenz dauerte eine knappe halbe Stunde.