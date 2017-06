Das aktuelle Kader um den Schweizer Internationalen Granit Xhaka soll verstärkt werden.

Gazidis betonte, dass Arsenal in den letzten Jahren seinen Aufwand in der Spielerbeobachtung beträchtlich erhöht habe. "Die Anzahl unserer Scouts hat sich in den letzten vier Jahren verdreifacht." Gazidis Credo lautet deshalb: "Um Weltklasse auf dem Spielfeld zu zeigen, muss man es auch ausserhalb sein."

Arsenal gewann zuletzt zwar den FA-Cup, verpasste in der letzten Meisterschaft aber die Top 4 und ist deshalb in der kommenden Saison erstmals seit 19 Jahren nicht in der Champions League vertreten.