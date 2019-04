Nach nunmehr drei Niederlagen in Serie droht Arsenal auf dem 5. Platz der Premier League den Anschluss zu verlieren und wie schon letzte Saison die Teilnahme an der Champions League zu verpassen. Jamie Vardy, der vor drei Jahren Leicester City zum sensationellen Gewinn der Meisterschaft geschossen hatte, erzielte gegen Arsenal das 2:0 und das 3:0 in den letzten zehn Minuten.

Geschwächt wurde Arsenal, bei dem Granit Xhaka die ganze Partie bestritt, durch eine Gelb-rote Karte gegen Mittelfeldspieler Ainsley Maitland-Niles schon nach 36 Minuten.

Telegramme und Rangliste

Leicester City - Arsenal 3:0 (0:0). - 32'037 Zuschauer. - Tore: 59. Tielemans 1:0. 86. Vardy 2:0. 95. Vardy 3:0. - Bemerkungen: Arsenal mit Xhaka, ohne Lichtsteiner (nicht im Aufgebot). 36. Gelb-rote Karte gegen Maitland-Niles (Arsenal).

Rangliste: 1. Liverpool 36/91 (84:20). 2. Manchester City 35/89 (89:22). 3. Tottenham Hotspur 36/70 (65:36). 4. Chelsea 35/67 (59:38). 5. Arsenal 36/66 (69:49). 6. Manchester United 35/64 (63:50). 7. Wolverhampton 36/54 (46:44). 8. Leicester City 36/51 (51:47). 9. Everton 36/50 (50:44). 10. Watford 36/50 (51:52). 11. West Ham United 36/46 (45:54). 12. Crystal Palace 36/43 (43:48). 13. Newcastle United 36/42 (36:45). 14. Bournemouth 36/42 (52:65). 15. Burnley 35/40 (44:62). 16. Southampton 36/38 (44:61). 17. Brighton & Hove Albion 36/35 (33:55). 18. Cardiff City 36/31 (30:66). 19. Fulham 36/26 (34:76). 20. Huddersfield Town 36/14 (20:74).