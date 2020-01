Arsenal erkämpft sich zu zehnt einen Punkt

Zu zehnt nach dem frühen Platzverweis von David Luiz machten die Gunners mit dem in der Innenverteidigung eingesetzten Granit Xhaka zweimal einen Rückstand wett. Der 18-jährige Brasilianer Gabriel Martinelli traf für Arsenal in der 63. Minute nach einem Spurt über 60 Meter zum 1:1, Hector Bellerin erzielte in der 88. Minute das 2:2.

Chelsea war unmittelbar nach der Roten Karte gegen David Luiz (26.) mittels Penalty von Jorginho ein erstes Mal in Führung gegangen. In der Folge bissen sich die Gastgeber an der Arsenal-Abwehr um den starken Xhaka die Zähne aus, bis Chelseas Captain Cesar Azpilicueta in der 85. Minute das 2:1 gelang.

An der Tabellenspitze konnte Manchester City dank dem 1:0 bei Aufsteiger Sheffield United den Rückstand gegenüber Leader Liverpool auf 13 Punkte reduzieren. Der einzige Treffer gelang dem Argentinier Sergio Agüero nach einem brillanten Pass von Kevin De Bruyne in der 73. Minute.

Einen erstaunlichen Auftritt hatte der französische Innenverteidiger Florian Lejeune, Teamkollege und interner Konkurrent von Fabian Schär bei Newcastle. Der 28-Jährige wurde wie der Schweizer in den letzten 20 Minuten der Partie bei Everton eingewechselt und erzielte in der Nachspielzeit prompt zwei Tore zum 2:2-Schlussstand. Es waren im 42. Premier-League-Spiel die ersten Treffer von Lejeune.

Resultate und Tabelle:

Everton - Newcastle 2:2 (1:0). - 38'822 Zuschauer. - Tore: 30. Kean 1:0. 54. Calvert-Lewin 2:0. 94. Lejeune 2:1. 95. Lejeune 2:2. - Bemerkungen: Newcastle mit Schär (ab 78.).

Sheffield United - Manchester City 0:1 (0:0). - 31'825 Zuschauer. - Tor: 73. Agüero 0:1. - Bemerkungen: 36. Gabriel Jesus verschiesst Penalty.

Chelsea - Arsenal 2:2 (1:0). - Tore: 28. Jorginho (Foulpenalty) 1:0. 64. Martinelli 1:1. 84. Azpilicueta 2:1. 87. Bellerin 2:2. - Bemerkungen: Arsenal mit Xhaka. 26. Rote Karte gegen David Luiz (Arsenal).

Die weiteren Spiele der 24. Runde. Dienstag: Bournemouth - Brighton & Hove Albion 3:1. Aston Villa - Watford 2:1. Crystal Palace - Southampton 0:2. - Mittwoch: Leicester City - West Ham United 20.30. Tottenham Hotspur - Norwich City 20.30. Manchester United - Burnley 21.15. - Donnerstag: Wolverhampton - Liverpool 21.00.

1. Liverpool 22/64 (52:14). 2. Manchester City 24/51 (65:27). 3. Leicester City 23/45 (48:23). 4. Chelsea 24/40 (41:32). 5. Manchester United 23/34 (36:27). 6. Wolverhampton 23/34 (34:30). 7. Sheffield United 24/33 (25:23). 8. Tottenham Hotspur 23/31 (36:31). 9. Southampton 24/31 (31:42). 10. Arsenal 24/30 (32:34). 11. Crystal Palace 24/30 (22:28). 12. Everton 24/30 (28:35). 13. Newcastle United 24/30 (24:36). 14. Burnley 23/27 (26:38). 15. Brighton & Hove Albion 24/25 (27:34). 16. Aston Villa 24/25 (31:45). 17. West Ham United 22/23 (26:34). 18. Bournemouth 24/23 (23:37). 19. Watford 24/23 (21:36). 20. Norwich City 23/17 (23:45).