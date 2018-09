Und FCB-Sportchef Marco Streller meinte kurz vor seinem Amtsantritt im Hinblick auf das von Präsident Bernhard Burgener präsentierte Konzept «Für immer Rotblau»: «Im Moment ist der Abstand zu YB so gross, dass man dieses Risiko eingehen kann.» Das Risiko, das Kader «zu verkleinern, zu verjüngen und zu verbaslern», wie es Raphael Wicky, der zur Umsetzung des Konzepts auserwählte Trainer, einmal auf den Punkt bringen sollte.

In nur anderthalb Jahren haben sich die Realitäten im Schweizer Fussball komplett verkehrt. YB, das war einmal der Inbegriff des Scheiterns, «veryoungboysen» die dazu passende Wortschöpfung – Basel dagegen stand für Erfolg, national wie international, der FCB war der Vorzeigeklub schlechthin, das Zugpferd des Schweizer Fussballs.

Europa ohne Basler Beteiligung? Das gab es zuletzt vor 15 Jahren. Zwei Tage zuvor hat Meister YB erstmals die Qualifikation für die Champions League geschafft. Und dann scheitert der FCB an einer Allerweltsmannschaft.

Hängende Köpfe, ratlose Gesichter, leere Blicke. Der FCB ist gezeichnet vom historisch frühen Aus auf europäischem Parkett. Spieler, Trainer und Staff wirken auch am Tag nach dem 0:1 gegen Apollon Limassol fassungslos, geschockt. Denn damit hat niemand gerechnet.

Die Zeiten haben sich geändert. Aus «veryoungboyst» wurde «geyoungboyst». So stand es auf dem riesigen Banner, das YB-Anhänger am Tag nach dem Meistertitel am Berner Münster flattern liessen. «Geyoungboyst» haben die Berner auch die Partie gegen Dinamo Zagreb.

Doppelt unterstrichen haben die Young Boys das neue Wort mit dem Auswärtssieg im Maksimir Stadion in Kroatiens Hauptstadt am Dienstag. Derweil «verbaselt» der FCB die Qualifikation für die Europa League. Gegen eine Mannschaft, die im Klubranking mehr als 100 Plätze hinter dem FCB lag. Aber eigentlich muss man das Wort gar nicht anführen, denn es steht so schon im Duden, bedeutet «etwas aus Nachlässigkeit versäumen». Welch Ironie des Schicksals.

Von historischen Erfolgen zum Tiefpunkt

Bloss anderthalb Jahre nach dem Double, ein knappes Jahr nach den historischen Erfolgen in der Champions League ist der Klub am Tiefpunkt angelangt. Man wollte mit einem neuen Konzept mehr Identifikation schaffen. Das gelang phasenweise. Aber unterdessen macht es den Eindruck, als hätte man vor lauter Konzept die Identität verloren.

Ganz nebenbei scheint es, als ob auch das Konzept obsolet geworden sei. Wenigstens gibt es Anzeichen dafür. So wird FCB-Trainer Marcel Koller nicht müde, zu betonen, dass er eine junge, unerfahrene Mannschaft habe. Schon vor seiner Verpflichtung hatte er diesbezüglich offenbar Bedenken. Auf jeden Fall soll er sich zwei Transfers zugesichert haben lassen. Mehr internationale Erfahrung, mehr Routine, mehr Emotion auch – das wünscht er sich.