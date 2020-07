Alle Tests bei Neuchâtel Xamax fielen negativ aus

Bei Neuchâtel Xamax veranlassten sie Corona-Tests, nachdem bekannt geworden war, dass der FCZ-Spieler Mirlind Kryeziu positiv getestet worden war. Der FC Zürich hatte am Dienstag in Neuenburg gegen Xamax gespielt. Kryeziu kam dabei in der Schlussphase für ein paar Minuten zum Einsatz.