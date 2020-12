Aldin Turkes fällt monatelang aus

Turkes zog sich die Verletzung am 23. Dezember in Lugano (0:0) zu. Er knickte nach einer Stunde bei einem Zweikampf um. Wie nun Lausanne-Sport mitteilte, wurden dabei die Bänder im betroffenen Knie schwer in Mitleidenschaft gezogen. Einen ersten Eingriff hat Turkes bereits hinter sich, ein zweiter soll demnächst folgen und die Bänder stabilisieren.

Für Lausanne wiegt der Ausfall schwer. Turkes schoss in den ersten 14 Runden ein Drittel aller Tore des Aufsteigers. Mit sechs Treffern liegt der schweizerisch-bosnische Doppelbürger zusammen mit dem Berner Jean-Pierre Nsamé sowie den beiden Baslern Arthur Cabral und Pajtim Kasami an der Spitze der Torschützenliste.