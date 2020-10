Akanji leitet BVB-Sieg im Derby ein - Lewandowski trifft und trifft

Schalke trat mit der Horrorbilanz von 20 sieglosen Bundesliga-Partien in Folge beim Rivalen in Dortmund an, war aber dennoch der erwartet hartnäckige Gegner. Mehr als eine Halbzeit lang liessen die verunsicherten, aber in den Zweikämpfen bissigen Schalker vor der Minikulisse von 300 Zuschauern in der Defensive kaum etwas zu. Erst ein Corner in der 55. Minute, bei dem der aus der Corona-Quarantäne zurückgekehrte Manuel Akanji nach einem Abpraller zum 1:0 abstaubte, brach den Bann. Kurz darauf erzielte Erling Haaland seinen fünften Ligatreffer, später erhöhte Mats Hummels nach einem weiteren Corner per Kopf.

Für Nationalverteidiger Akanji war es der zweite Treffer für den BVB. Dass Lucien Favre im Dortmunder Tor nach vier Spielen wieder auf Roman Bürki anstelle von Marwin Hitz setzte, war am Ende eine Randnotiz. Die Goalie-Debatte hatte nach dem enttäuschenden 1:3 bei Lazio Rom vor vier Tagen an Dynamik gewonnen, ebenso wie die von Neuem aufgekommene Kritik am Schweizer Trainer, auf den sich die deutschen Medien praktisch nach jedem Fehltritt des jungen BVB-Ensemble einschiessen.

Lewandowskis zehnte Liga-Triplette

Unter den europäischen Schwergewichten sticht Bayern München weiter heraus. Der Champions-League-Sieger gewann gegen Eintracht Frankfurt 5:0.

Drei Tage nach dem 4:0 gegen Atlético Madrid in der Champions League und ein Jahr nach dem 1:5 gegen Eintracht Frankfurt, das die Renaissance unter dem neuen Trainer Hansi Flick einleitete, konnten sich die Münchner abermals auf Torgarant Robert Lewandowski verlassen. Europas Fussballer des Jahres erzielte im leeren Allianz-Stadion bis zu seiner Auswechslung nach 68 Minuten seine Tore 8, 9 und 10 im fünften Ligaspiel. Es war dies die zehnte Triplette des 32-jährigen Polen in der Bundesliga. Die weiteren Torschützen waren Leroy Sané, der seinen ersten Teileinsatz nach überstandener Verletzung absolvierte, und Jamal Musiala.

Weil RB Leipzig zuhause gegen Hertha Berlin ein 0:1 in ein 2:1 drehte, bleibt Bayern München Tabellenzweiter. Getrübt wurde der Heimsieg gegen Frankfurt mehr durch eine möglicherweise schwere Verletzung von Alphonso Davies. Der 19-jährige Aussenverteidiger knickte bereits nach wenigen Sekunden um. Die Bilder deuteten auf eine Bänderverletzung im rechten Fuss hin.

Borussia Mönchengladbach sorgte dafür, dass Mainz 05 weiter punkte- und sieglos hinter Schalke dasteht. Gladbach gewann mit Yann Sommer, Nico Elvedi und Breel Embolo nach Rückstand 3:2. In Berlin, wo Urs Fischers Union den SC Freiburg vor 4300 Zuschauern empfangen durfte, resultierte auf bescheidenem Niveau ein 1:1. Das Verbot von Gesängen und Sprechchören machte die Fans kreativ, sie sorgten stattdessen mit Rasseln, Tröten, Trommeln und Topfdeckeln für Stimmung.

Kurztelegramme und Rangliste:

Bayern München - Eintracht Frankfurt 5:0 (2:0). - Keine Zuschauer. - Tore: 10. Lewandowski 1:0. 26. Lewandowski 2:0. 60. Lewandowski 3:0. 72. Sané 4:0. 91. Goretzka 5:0. - Bemerkungen: Frankfurt mit Zuber (bis 46.), ohne Sow (Ersatz).

Mainz - Borussia Mönchengladbach 2:3 (2:1). - 100 Zuschauer. - Tore: 15. Stindl 0:1. 23. Mateta 1:1. 37. Mateta 2:1. 76. Hofmann (Handspenalty) 2:2. 83. Ginter 2:3. - Bemerkungen: Mainz mit Fernandes (ab 65.), Mönchengladbach mit Sommer, Elvedi und Embolo (bis 72./verwarnt), ohne Lang (Ersatz) und Zakaria (verletzt).

RB Leipzig - Hertha Berlin 2:1 (1:1). - 1000 Zuschauer. - Tore: 9. Cordoba 0:1. 11. Upamecano 1:1. 77. Sabitzer (Foulpenalty) 2:1. - Bemerkungen: 50. Gelb-Rote Karte gegen Zeefuik (Hertha/Foul).

Union Berlin - Freiburg 1:1 (1:1). - 4300 Zuschauer. - Tore: 34. Grifo 0:1. 36. Andrich 1:1.

Borussia Dortmund - Schalke 04 3:0 (0:0). - 300 Zuschauer. - Tore: 55. Akanji 1:0. 61. Haaland 2:0. 78. Hummels 3:0. - Bemerkungen: Dortmund mit Bürki und Akanji, ohne Hitz (Ersatz).

Rangliste: 1. RB Leipzig 5/13 (12:3). 2. Bayern München 5/12 (22:8). 3. Borussia Dortmund 5/12 (11:2). 4. VfB Stuttgart 5/8 (10:6). 5. Borussia Mönchengladbach 5/8 (8:8). 6. Eintracht Frankfurt 5/8 (7:9). 7. Augsburg 4/7 (5:3). 8. Werder Bremen 4/7 (6:6). 9. Hoffenheim 4/6 (8:6). 10. Bayer Leverkusen 4/6 (3:2). 11. Union Berlin 5/6 (8:6). 12. SC Freiburg 5/6 (6:9). 13. Wolfsburg 4/4 (2:2). 14. Arminia Bielefeld 4/4 (3:6). 15. Hertha Berlin 5/3 (9:12). 16. 1. FC Köln 5/2 (5:9). 17. Schalke 04 5/1 (2:19). 18. Mainz 05 5/0 (4:15).