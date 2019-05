Die Mannschaft von Erik ten Hag schlug im Final in Rotterdam Willem II Tilburg mit 4:0. Der 35-jährige Routinier Klaas-Jan Huntelaar erzielte zwei Tore. Letztmals hatte Ajax den Cup 2010 gewonnen.

In dieser Saison könnten weitere Titel dazukommen. Ajax bestreitet am Mittwoch das Halbfinal-Rückspiel in der Champions League daheim gegen Tottenham (Hinspiel: 1:0) und liefert sich mit PSV Eindhoven ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Meisterschaft.