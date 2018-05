Ein Tor für die SFV-Chroniken

Mit Mehmedi fehlt an der WM ein Akteur, der in den Planspielen von Petkovic immer eine wichtige Rolle besetzt hat. Er bestritt an der EM vor zwei Jahren alle vier Partien von Beginn weg und stand auch in den Gruppenspielen der WM-Qualifikation in neun von zehn Fällen in der Startformation. Erst in den Playoffs im November gegen Nordirland wurde ihm auf dem linken Flügel Steven Zuber vorgezogen.

Ausserdem ist dem 58-fachen Internationalen Mehmedi ein Eintrag in den SFV-Chroniken sicher. Mit seinem Treffer im EM-Spiel vor zwei Jahren gegen Rumänien wurde er zum ersten Schweizer, dem an einer WM- und EM-Endrunde ein Tor gelang.

Drei werden noch gestrichen

Keine Probleme sehen die Ärzte und Physiotherapeuten des Nationalteams bei Breel Embolo. Zwar hat der Basler die letzten drei Spiele bei Schalke wegen einer Muskelverletzung im Oberschenkel verpasst, doch sollte er schon in einer Woche im Testspiel in Spanien (3. Juni) einsatzfähig sein.

Von den 26 Spielern, welche am Sonntagabend in Lugano ins knapp zweiwöchige Vorbereitungscamp einrücken, werden drei am Tag nach dem Test gegen Spanien aus dem Kader gestrichen. Neben dem vierten Torhüter Gregor Kobel sind die Verteidiger Nico Elvedi und Silvan Widmer sowie Mittelfeldspieler Edimilson Fernandes die grössten Wackelkandidaten.