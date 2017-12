YB verpflichtet nicht Spieler vom FC Basel oder aus der Bundesliga. Nein, YB bietet jungen, hungrigen Spielern eine sehr interessante Plattform. Und nicht zu vergessen: Wir haben in diesem Jahr 55 Spiele absolviert, allein 33 seit dem 22. Juli. Das ist enorm. Bayern München hat deutlich unter 30 absolviert.

Kommt Ihnen im Hinblick auf den Zweikampf mit Basel das Aus in der Europa League gelegen?

Nein. Wir wollten uns für die Gruppenphase der Europa League qualifizieren, das haben wir erreicht. Natürlich dürfen wir mit der Kampagne in der Gruppenphase nicht zufrieden sein. Aber im Cup stehen wir im Halbfinal und in der Meisterschaft überwintern wir an der Tabellenspitze – das ist nicht allzu schlecht.

Sie untertreiben. Sie haben riesige Freude an Ihrer Mannschaft.

Ja, das habe ich. Denn ich sehe Spieler, die sich richtig gut entwickelt haben.

So, wie Sie auch. Als Sie zu YB gekommen sind, sahen wir zwar das konsequenteste Pressing, das je in dieser Liga demonstriert worden ist. Beeindruckend, aber auf die Länge auch durchschaubar. Jetzt hingegen tritt YB variantenreicher auf, ist unberechenbarer.

Als es darum ging, ob ich YB übernehmen soll, schaute ich mir eine Partie gegen GC an. YB war chancenlos, am Ende stand es aber 2:3. YB war ganz schlecht. Es wurde nur quer gespielt. Es war kein Tempo, keine Dynamik im Spiel. Ich habe mir gedacht: Okay, das ist eine interessante Aufgabe, weil man da viel verändern kann. Also haben wir von Beginn weg intensiv am Pressing gearbeitet.

Denn wir hatten die Spieler dazu. Steffen, Sulejmani, Zakaria, Kubo, Bertone. Alles dynamische, schnelle Spieler. Spieler auch, die sich einschläfern, wenn sie nur quer verschieben und abwarten. Aber man kann nicht immer rennen, rennen, rennen. Jeden dritten, vierten Tag. Das geht nicht.

Wie geht es denn?

Man muss variabel sein – insbesondere auch als Trainer. Und, ganz wichtig: heisses Herz, kühler Kopf. Das heisst, man muss nicht permanent aggressiv nach vorne verteidigen. Aber wenn man es tut, sollte man sich dafür belohnen. Ich will, dass meine Mannschaft synchron auftritt.

Das heisst, dass alle auf dem Platz das Gleiche machen. Aber das ist nicht immer einfach. Eine meiner Lieblingsmannschaften ist Napoli, weil die das so gut können. Früher, in Altach und in Grödig, war ich ein reiner Ballbesitz-Trainer. Und ich habe Barcelona bewundert.

Aber Barcelona spielt auch gut gegen den Ball.

Gewiss. Irgendwann habe ich versucht, die Sichtweise im Fussball zu verändern. Ich habe mich nicht mehr nur darauf konzentriert, was meine Spieler mit dem Ball machen, sondern was sie tun, wenn sie den Ball nicht haben.