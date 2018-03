Charlotte ist verbunden mit dem MLS-Klub Colorado Rapids. Der 31-jährige Aussenverteidiger aus Fislisbach, der seine Profikarriere bei GC lancierte, spielte seit Sommer 2016 während anderthalb Saisons für den FCZ, ehe er zum Beginn der diesjährigen Rückrunde aus dem Kader der 1. Mannschaft gestrichen wurde.

Zuvor machte sich der Fislisbacher beim FC Basel einen Namen als Linksverteidiger, der in der Champions League und Europa League Weltstars wie Gareth Bale oder Eden Hazard abmeldete. 2014 wechselte Voser zum FC Fulham in die zweithöchste englische Liga, wo er sich wegen Verletzungsproblemen aber nicht durchsetzen konnte. Nach dem Tod seiner Mutter kehrte Voser im Februar 2016 in die Schweiz zum FC Sion zurück, ein halbes Jahr später landete er beim FC Zürich, mit dem er vergangenen Sommer in die Super League aufstieg.