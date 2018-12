1. Boca Juniors in der Verlängerung besiegt

River Plate hat dank einem 3:1-Sieg nach Verlängerung über die Boca Juniors zum vierten Mal die Copa Libertadores gewonnen, das südamerikanische Pendant zur europäischen Champions League. Dies ohne seinen Trainer Marcello Gallardo, der gesperrt war, weil er im Halbfinalrückspiel bei Grêmio, obwohl suspendiert, von Kameras am Walkie-Talkie eingefangen worden war.

Vier Wochen nach dem 2:2 in der Bombonera war das Rückspiel nach den üblen Geschehnissen vor dem Estadio Monumental schliesslich nach Madrid(!) verlegt worden. Obwohl beide Mannschaften alle juristischen Hebel in Gang gesetzt hatten, um die Partie in der spanischen Hauptstadt nicht spielen zu müssen – Boca wollte den Forfaitsieg, River im heimischen Stadion auflaufen – kannte der südamerikanische Verband Conmebol kein Pardon.

Die Zuschauer im Bernabeu-Stadion und die 300 Millionen am Fernsehen sahen dann eine hart umkämpfte Partie. Die Juniors gingen kurz vor der Pause durch Benedetto in Führung, Pratto (68.) glich für River Plate aus. In der Verlängerung sah Wilmar Barrios die gelb-rote Karte und

River Plate nützte die Überzahl.

Einwechselspieler Quintero drosch die Kugel aus der Distanz herrlich in die hohe Ecke. Danach verpasste Boca mit einem Pfostenschuss den Ausgleich, ehe Martinez ins leere Tor zum 3:1 traf.

2. Joef Martinez trifft auch im Final

Atlanta, die Hauptstadt des US-Bundesstaates Georgia, feiert erstmals seit 1995 wieder einen Titel im Profisport. Hatten damals die Baseballer der Atlanta Braves die World Series gewonnen, so siegten in der Nacht auf Sonntag die Fussballer von Atlanta United im Final des Major-League-Soccer-Cups.

Der erst vor zwei Jahren gegründete Klub profitierte ein weiteres Mal von der hervorragenden Verfassung des ehemaligen YB-Stürmers Josef Martinez. Der Venezolaner brachte sein Team mit seinem 35. Saisontor in Führung, Franco Escobar traf zum 2:0-Endstand. Die 73 019 Fans im Mercedes-Benz-Stadion sorgten für einen neuen Zuschauerrekord in einem MLS-Final.