1. Gladbachs Schweizer Quartett überzeugt

Bei Borussia Mönchengladbach ist die Begeisterung über den 3:0-Sieg gegen Bayern München gross. So gross, dass sich die Fans jetzt ein Bayern-Besieger-Trikot mit Gratisbeflockung kaufen können. Grossen Anteil daran, dass die Mönchengladbacher nun an dritter Stelle liegen und die Münchner kaum Torchancen besassen, hatten vier Schweizer, die alle im Aufgebot für die beiden Nations-League-Spiele am Donnerstag in Belgien und am Montag in Island stehen.

Im Tor wies Yann Sommer einmal mehr seine starke Form nach, und auf der rechten Aussenverteidigerposition legte Michael Lang eine Woche nach seinem Bundesligadebüt mit einer weiteren sehr soliden Leistung nach. Der 27-Jährige hatte wegen einer Verletzung lange auf seinen Einstand warten müssen, doch mit einem 2:2 in Wolfsburg und dem 3:0 beim Serienmeister ist dieser nun sehr erfolgreich ausgefallen.

Elvedi im Zentrum ein Ass

Während der letztjährige Stammspieler Denis Zakaria seinen Platz im Mittelfeld nicht mehr auf sicher hat und in München nur einen Teileinsatz bekam, wird Nico Elvedi in der Innenverteidigung neben Matthias Ginter immer stärker. Nachdem er zu Saisonbeginn nach einer Blinddarmoperation noch ausgefallen war und dann zwei Mal wie gewohnt als Rechtsverteidiger auflief, zeigt er jetzt im Zentrum seine Klasse und sorgte in seinem 100. Pflichtspiel für die Borussia dafür, dass Bayerns Stürmerstar Robert Lewandowski keinen Stich hatte.

Elvedi müsste nun eigentlich auch in der Nati zu einem Thema in der Innenverteidigung werden. Zumal Fabian Schär auch am Samstag bei Newcastles 2:3-Niederlage bei Manchester United einmal mehr nicht zum Einsatz kam. Im Nationalteam enttäuscht Schär zwar selten, doch es schleckt keine Geiss weg, dass der Ostschweizer seit seinem Transfer vom FCB zu Hoffenheim nirgends mehr Stammspieler war. Weder im Kraichgau noch bei La Coruña konnte er sich durchsetzen, und in England scheint ihm dasselbe zu widerfahren. Gut möglich, dass Elvedi leistungsstärker ist.

Seinen Platz auf sicher bei Borussia Dortmund hat dagegen Manuel Akanji, der unter Lucien Favre stark spielt und mit Dortmund ungeschlagen an der Ranglistenspitze steht. Goalie Roman Bürki kassierte zwar beim 4:3 gegen Augsburg ein «faules Ei», spielt aber ebenfalls eine starke Saison.

2. YB verliert vor den Augen von Fassnacht

Der beeindruckende Aufschwung der Young Boys hat dazu geführt, dass einige seiner Spieler für die Nationalmannschaft interessant geworden sind. Während Djibril Sow bereits gegen Island debütierte, ist Christian Fassnacht nun erstmals ins Kader von Vladimir Petkovic berufen worden. Bevor die beiden aber heute Montag zur Nati einrücken, wurden sie am Samstag mit der ersten Super-League-Niederlage in dieser Saison konfrontiert.