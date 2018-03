Jetzt ist es so weit. Wir werden Meister. Ich merke es daran, dass wir am Stammtisch nicht mehr an den Lippen unseres Juniorentrainers mit allen Diplomen hängen. Um von ihm die Geheimnisse des Fussballs zu vernehmen. Um von ihm zu erfahren, ob es wohl dieses Jahr reichen könnte. Um von ihm zu hören, wo die Schwächen des FC Basel sind.

Nein, wir brauchen keinen fachmännischen Rat mehr. Wir wissen es selber. Ruhm und Ehre sind uns gewiss. Aus Bangen und Hoffen wird ungeduldiges Warten auf die Meisterfeier. Auf einmal erkennen wir beim FC Basel uns selbst in den Jahren des Zweifels und der Enttäuschungen. Ausgerechnet ein Sieg der Basler ist für uns zum meisterlichen «Erweckungserlebnis» geworden. «Pfingsten in Manchester» sozusagen. Der FCB gewinnt also in Manchester 2:1. Ach, wie ist dieses Resultat hochgejubelt worden.

Dabei war es ein, excusez l’expression, lächerliches Spiel: Manchester war nach einem 4:0 im Hinspiel längst für die nächste Runde qualifiziert. Aber die Lage ist für Basel so trostlos geworden, dass aus jedem Strohhalm der Hoffnung ein Baumstamm der Zuversicht gemacht wird. Genauso haben wir die letzten Jahrzehnte durchlitten. Jeder noch so unbedeutende Sieg, sei es in einem Testspiel oder einem bedeutungslosen Meisterschafts-Kick, haben wir zu Wundertaten verklärt. Wie ein aussichtslos Verliebter, der jedes Zeichen der Angebeteten als Zeichen der Zuneigung deutet. Ja, liebe Basler, so ist das Wandern im sportlichen Jammertal.

Was uns am Stammtisch noch mehr gefällt: Unser Junioren-Trainer mit allen Diplomen wird ständig durch Anrufe aufs Hosentelefon gestört. Seine Jungs wollen nämlich den historischen Moment nicht verpassen und unbedingt dabei sein, wenn YB Meister wird. Also muss er jetzt alle Trainings und alle Spiele verschieben, die an einem Tag angesetzt sind, an dem YB Meister werden könnte. Solche Verschiebungs-Übungen erfordern viele diplomatische Telefonate kreuz und quer durchs Bernbiet. Wenn er sich diese Mühe nimmt, dann muss auch er unserer meisterlichen Sache ganz sicher sein.

Nur einer aus unserer bewährten Stammtischrunde, wir nennen ihn Bartli Eisenbenz, weil er in seiner mechanischen Werkstätte aus Eisen Geld macht, verdirbt uns ein wenig die Meiserfeierpartyvorfreude. Er hat uns am Montag eindringlich, ja beinahe feierlich erklärt: «Wir sollten nach all den Jahren demütig sein und nicht von Meisterfeiern reden, bis YB den Titel tatsächlich gewonnen hat.» Wir verzeihen Bartli Eisenbenz den Kleinmut. Er steht im Herzen dem FC Thun näher als unserem YB.