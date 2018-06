Das schwarze Auto fährt beim Hotel vor. Nationaltrainer Vladimir Petkovic schlendert vorbei. Ein kurzes Lächeln für die Frau am Steuer. Der Tag neigt sich dem Ende zu. Der Tag, an dem Petkovic das Schweizer Kader für die WM 2018 in Russland bekannt gegeben hat.

Der Tag der Rückreise aus Spanien nach dem bemerkenswerten 1:1 im Testspiel. Der Tag auch, an dem der Nationaltrainer sagt: «Wir haben keine grossen Pläne – aber wir setzen uns auch keine Grenzen.»

23 Spieler stehen im Aufgebot. Sie haben Grosses vor, wenn sie am nächsten Montag nach Russland fliegen. Die Schweiz steht vor schwierigen Aufgaben. Brasilien, Serbien und Costa Rica heissen die Gegner. Aber die Schweiz darf für sich auch in Anspruch nehmen, für die anderen ein ebenso unangenehmer Konkurrent zu sein.

«Vielleicht nicht die 23 Besten»

Seit 2004 war die Schweiz an sieben von acht Endrunden dabei. Es ist eine vorzügliche Bilanz. «Die Entwicklung in den letzten 15 Jahren ist beeindruckend», sagt Petkovic. Es ist ein Grund dafür, warum mit Michael Lang «nur» ein einziger Spieler aus der heimischen Super League im Schweizer WM-Kader steht.

Schweizer Fussballer sind im Ausland gefragt, mehr denn je. Bevor Petkovic über die Ziele an der WM spricht, muss er aber auch drei Spieler enttäuschen. Es sind jene drei, die das Aufgebot in letzter Sekunde verpassen. Torhüter Gregor Kobel, Verteidiger Silvan Widmer und Mittelfeldspieler Edimilson Fernandes. Eine Überraschung ist das nicht. Und gleichwohl würde Petkovic, dem Harmonie wichtiger ist als manchem Fussballtrainer, am liebsten niemanden enttäuschen.