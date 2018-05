«Wir hatten uns im Trainingslager in Sigriswil vorbereitet und auf dem Turnplatz des Schulhauses trainiert. Im Mätschli spielte dann auch Masseur Burgermeister mit…» Fischbach hat mit dem FCZ eine makellose Finalbilanz, aber im Gegensatz zu Köbi Kuhn und Rosario Martinelli mit den Zürchern nur einen einzigen Final bestritten. Die beiden anderen sind fünf Mal in einem solchen aufgelaufen und haben das Wankdorf immer als Sieger verlassen. Zwei Mal gegen Servette, drei Mal gegen den FC Basel.

Vier Endspiele, vier Siege

Eine fast so gute Bilanz weist Hubert Münch auf: Vier Endspiele, vier Siege. Der Deutsche war mit 20 Jahren in die Schweiz gekommen, um dem Militärdienst zu entgehen.

Vom 2:0-Sieg 1966 gegen Servette ist dem ehemaligen Aussenverteidiger in Erinnerung geblieben, dass es ihm gelungen war, Jean-Claude Schindelholz aus dem Spiel zu nehmen. «Das war damals der beste linke Flügel in der Schweiz. Ich hatte mit ihm immer Mühe, zum Glück aber in diesem Cupfinal ausnahmsweise einmal nicht», sagt Münch.

Münchs Manndeckung

Doch was Schindelholz gegen Münch erlebte, war nichts im Vergleich zu dem, was Walter Balmer durchzumachen hatte. In sämtlichen drei Finals, die der FC Basel 1970 (1:4 n.V.), 1972 (0:1) und 1973 (0:2) verlor, stand der Basler Aussenstürmer auf verlorenem Posten. «Ich hatte den Auftrag, ihn nie aus den Augen zu lassen», erzählt Münch. «Ich trieb ihn fast zur Verzweiflung: Als er sich einmal an die Seitenlinie begab, ohne dass ein Ball in der Nähe war, stellte ich mich dicht neben ihn.» Münch wäre Balmer vermutlich sogar auf die Toilette gefolgt. «Aber Balmer war ein hochanständiger Sportler und hat sich nie beklagt. Später hat er in einem Interview eingeräumt, gegen mich chancenlos gewesen zu sein», berichtet der 77-Jährige, der am Zürichsee lebt.

Wie Iselin und Fischbach traut auch Münch dem FCZ zu, die Young Boys am Sonntag zu schlagen. «Ich bin zwar nicht mehr so genau über die Stärkeverhältnisse informiert, doch in einem solchen Spiel ist alles möglich.» Was Münch erzürnt, ist die Tatsache, dass YB nach den Halbfinals den Platzvorteil im Final zugesprochen erhielt, Und dies erst noch auf Kunstrasen. «Das ist unfair», sagt Münch. Noch ein weiterer Grund, auf den FCZ zu hoffen.