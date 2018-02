Nochmals zurück zu den Olympischen Spielen. Der Vision «Sion 2026» bläst ein rauer Wind entgegen. Wieso tut sich die Schweiz mit diesem Anlass so schwer?

Auch das ist für mich schmerzhaft. Ich sehe, was der Sport und was Grossveranstaltungen uns bringen. Deshalb bin ich ein absoluter Befürworter von Olympischen Winterspielen in der Schweiz. Mit dem Gigantismus der letzten Jahre bleibt aber vielen Leuten in den Köpfen hängen, dass es viel zu viel Geld kostet.

Was bringen die Spiele der Schweiz?

Der erste Punkt ist der gesellschaftliche Nutzen – zusammen hinstehen und etwas anpacken. Ein gemeinsames Grossprojekt stemmen ist auch für verschiedene Bergregionen enorm lehrreich. Ich sehe hier in Lenzerheide ja aus nächster Nähe, was alleine das Weltcupfinale im Ski alpin ausgelöst hat.

Zweiter Punkt ist die Wirtschaftlichkeit und das Marketing. Die Schweizer Bergregionen leben vom Tourismus und vom Wintersport. Wir müssen uns verkaufen und der Welt zeigen, welche Möglichkeiten und welche Kompetenz auf höchstem Niveau die Schweiz hat und dass wir eine Infrastruktur auf Topniveau präsentieren können. Olympische Spiele sind ein Treiber, der uns ermöglicht, mit Visionen und Innovation gegenüber der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein.