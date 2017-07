Ganz anders sieht es bei den Männern aus. Von ihnen wird in der österreichischen Hauptstadt niemand dabei sein. Wie bereits vor einem Jahr in Rio an den Olympischen Spielen. Auch da waren die Frauen mit zwei Duos vertreten. Dabei waren die Männer hierzulande lange das Vorzeigebeispiel für den Beachvolleyball. Um die Jahrtausendwende war die Schweiz in Europa die Nummer eins. Vier Europameistertitel in Serie ab 1998 belegen dies eindrücklich. Dazu kommen weitere neunmal EM-Edelmetall, zwei Silbermedaillen an Weltmeisterschaften, einmal Olympiabronze sowie die zwischenzeitliche Führung in der Weltrangliste durch die Brüder Paul und Martin Laciga. Erfolge, von denen man heute meilenweit entfernt ist.