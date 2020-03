Fertig lustig in Deutschland: Nun finden auch in der Bundesliga Geisterspiele statt

Am vergangenen Samstag pilgerten 53877 Menschen in den Borussia Park, als Mönchengladbach gegen Dortmund spielte. Obschon der nur wenige Kilometer entfernte Landkreis Heinsberg besonders betroffen ist vom Corona-Virus. Doch die Bundesliga, ein Heiligtum in Deutschland, setzte ihren Betrieb scheinbar ungerührt fort.

Deutschland empfiehlt Verzicht auf Grossanlässe

Doch nun hat das Virus auch auf die Bundesliga spürbare Auswirkungen. Am Sonntag meldete sich der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn via Twitter zu Wort. Er «ermuntere» dazu, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern abzusagen. An der gestrigen Bundespressekonferenz wiederholte der 39-Jährige seine Empfehlung. Die Entscheidungsgewalt obliegt allerdings den lokalen Gesundheitsbehörden.