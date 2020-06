FCSG-Sportchef Sutter vor dem Neustart: «Es ist machbar, jeden dritten Tag zu spielen, man sollte also kein Drama daraus machen»

Nie. Mich interessiert nicht, was sein könnte. Man verpasst das Leben, wenn man nicht bewusst erlebt, was gerade passiert. Ich will im Jetzt präsent sein. Alles andere kommt von selbst.

Die Freude ist da, die Begeisterung im Training ist dieselbe wie zuvor. Schön war zu sehen, dass nichts verloren gegangen ist in der Pause. Ich habe die Mannschaft sofort wiedererkannt. Dass die Intensität gesteigert und physisch wieder der Aufbau gemacht werden musste, war logisch. Aber was den Fussball und das Mentale anbelangt, war alles noch da.

Alain Sutter: Ich freue mich. Trainer Peter Zeidler hat das perfekte Wort gewählt – es wird ein «Abenteuer». Wir wissen nicht, was kommt, jeder wird bis zum Äussersten gefordert sein. Es geht Schlag auf Schlag, abhaken, weiter geht’s, das nächste Spiel, wieder konzentrieren. Ich bin gespannt, wie wir das meistern. Ich liebte es schon als Spieler, jeden dritten Tag eine Partie zu bestreiten – weil ich nicht so gerne trainierte und mir aussergewöhnliche Situationen stets gefielen. Vielleicht ist es eine Charaktereigenschaft von mir, dass nicht alles Routine sein muss.

Also haben Sie das 3:3 gegen die Young Boys schnell abgehakt?

Ja. Man muss die Sache gedanklich sofort abschliessen, es geht weiter. Nach dem Spiel ist es bei mir vorbei, es hat keine Relevanz mehr. Ich habe nur einmal und rein zufällig in dieses 3:3 reingezappt. Beruflich kümmert man sich gewiss länger um ein Spiel, weil es für die Analyse wichtig ist.

Wie sah Ihre Arbeit während der Coronazwangspause aus?

Ganz abschalten vom Fussball konnte ich nie. Es ist mein Job, mir über die Zukunft Gedanken zu machen und mit dem Trainer das Gespräch zu suchen. Mit wem verlängern wir? Wo sind Transfers offen? Was für Spieler suchen wir? Wo beobachten wir Akteure? Nahtlos konnte ich natürlich nicht weitermachen, aber der Inhalt blieb gleich.

Die Konsequenzen für den Club sind nicht absehbar.

Unsicherheiten gibt es nur hinsichtlich der Entscheide, die wir fällen müssen. Wir denken in Szenarien, in denen wir skizzieren, was sie für den Club bedeuten. In dieser Phase musst du flexibel bleiben. Der Verwaltungsrat hat mir einfach seine Richtlinien durchgegeben, auch fürs Budget.

Bleibt es bei 7,6 Millionen Franken?

Wir bewegen uns schon am unteren Ende, grosse Sprünge sind nicht möglich. Weil wir in den vergangenen zwei Jahren den Betrag bereits um 1,5 Millionen gesenkt haben, ist es unser Ziel, dass wir auf diesem Niveau in der Krisenzeit versuchen, weiter zu machen.

Es hiess lange, der Fussball brauche keine finanzielle Unterstützung vom Staat, da sowieso alle genug verdienen. Nervt das?

Nein, ich rege mich selten auf über Aussagen anderer. Sie werden Gründe dafür haben, das so zu sehen. Wichtig ist, dass die Entscheidungsträger den Überblick haben und faire Beschlüsse fassen, wo es Unterstützung braucht. Vielleicht nervt es auch nicht, weil man weiss, dass es in Wahrheit anders ist.

Die Schweizer Clubs verpassten es aber, sich in der Krise ein gutes, einheitliches Image zu geben.

Es gab halt verschiedene Meinungen, weil für jeden andere Parameter gelten. Es gibt Konkurrenz, jeder schaut für sich und versucht, das Beste für sich herauszuholen. Einige taten dies öffentlich kund, andere nicht, da hat jeder Verein seine eigene Strategie. Am Ende hat man dann einen Mehrheitsentscheid als gemeinsamen Nenner.

Weshalb beginnt die Schweizer Liga trotz früher Pause erst jetzt?

Ich weiss es nicht, bin aber um jeden Tag mehr Vorbereitung froh, nur schon wegen der Gesundheit der Spieler. Der Körper muss wieder aufgebaut werden, sich an die Belastung herantasten. Wir haben Verantwortung für die jungen Menschen, damit diese so gesund wie möglich durch die Karrieren kommen.

Wird die Gesundheit einer zu grossen Belastung ausgesetzt?

Mannschaften wie Bayern München oder Real Madrid sowie Nationalspieler zeigen Jahr für Jahr, dass es machbar ist, jeden dritten Tag zu spielen. Man sollte also kein Drama daraus machen, sondern mit den Begebenheiten umgehen. Für Schweizer Teams ist das Tempo gewiss unglaublich, sie sind sich das nicht gewohnt, dazu diese lange Pause. Die Situation ist jedoch aushaltbar, aber natürlich werden es extreme Wochen.

Verändert sich mit den Geisterspielen der Fussball?

Der Fussball nicht. Aber das Erlebnis. Ich weiss von meiner Zeit in Deutschland, dass Spiele dort oft nicht besser waren als in der Schweiz. Aber sie sehen viel besser aus, sind unterhaltsam, wenn man in einem vollen Kessel das Spiel macht und es tobt links und rechts. Wenn wir die gleiche Partie vor halbleeren oder leeren Rängen anschauen müssen, erlebt man diese ganz anders.