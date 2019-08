Der Schweizer Frauenfussball reitet auf der WM-Welle: Am Donnerstag verfolgten im Kleinfeld Stadion in Kriens über 1000 Zuschauer das NLA-Saison-Eröffnungsspiel zwischen dem FC Luzern und dem FC Basel.

Der Schweizerische Fussballverband (SFV) hat jedoch mit dem Gratis-Eintritt etwas anderes beabsichtigt: «Wir wollten so viele Leute wie möglich ins Stadion locken und den Frauenfussball so bewerben», erklärt Frauenfussball-Ressortleiterin Tatjana Haenni. Das sei Teil ihrer neuen Strategie. Für den FC Luzern rückt diese den Frauenfussball so jedoch nicht in ein besseres Licht. Lendi sagt: