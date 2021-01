(swe) Die Handball-WM in Ägypten, welche am Mittwoch beginnt, findet ohne Tschechien statt. Wie der Weltverband IHF mitteilte, haben die Tschechen ihr Team zurückgezogen. Grund dafür sind zahlreiche positive Corona-Tests in der Mannschaft. Nun rückt Nordmazedonien nach.

Bei einem weiteren Ausfall käme die Schweiz zum Zuge. Auch das US-Nationalteam kämpft derzeit mit hohen Infektionszahlen. Die USA sandte vorerst ein Rumpfteam nach Ägypten.