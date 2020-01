Explosiv zur ersten Teilnahme seit exakt 50 Jahren: Die Kansas City Chiefs qualifizieren sich für die Superbowl

51:31 bezwangen die Kansas City Chiefs vor Wochenfrist die Houston Texans. Das nackte Resultat alleine verrät nicht, dass die Partie eine der spektakulärsten NFL-Partien in diesem Millennium war. Die Chiefs drehten einen 0:24-Rückstand und skorten danach mit fast aufreizender Leichtigkeit so viele Punkte, dass das Team auf den Grossbildschirmen im heimischen Arrowhead Stadium irgendwann entschuldigend mitteilen musste, dass leider das Feuerwerk für die Touchdown-Feierlichkeiten ausgegangen sei – die Chiefs hatten einfach zu oft gepunktet.

Ein Beitrag geteilt von Patrick Mahomes II (@patrickmahomes) am Jan 19, 2020 um 5:19 PST

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Das Malheur wiederholte sich am Sonntag nicht, die Chiefs forderten ihr Glück diesbezüglich aber auch nicht heraus: 35:24 besiegten sie das Überraschungsteam Tennessee Titans, die Chiefs mussten dabei lediglich einen 7:17-Rückstand korrigieren und den Vorsprung irgendwann nur noch verwalten.

Der Trainer Andy Reid und der Quarterback Patrick Mahomes bewiesen in den letzten zwei Wochen einmal mehr, dass sie das innovativste Duo der Liga sind. Unter der Führung von Reid hat der erst 24 Jahre alte Mahomes bereits etliche Rekorde aufgestellt. Am Sonntag übertraf er mit seinem 86. Touchdown-Pass im erst 35. Spiel eine Bestmarke der Ikone Dan Marino. Mahomes sagte: «Kansas City, das war für euch alle. Aber wir sind noch nicht am Ziel.»

Von anderem Kaliber als die bisherigen Playoff-Gegner

Der Anhang der Chief muss hoffen, dass sich Mahomes und Reid noch ein paar Geistesblitze für den grossen Showdown vom 2. Februar in Miami aufgehoben haben. Der Gegner bei der ersten Superbowl-Teilnahme der Chiefs seit 1970 sind die San Francisco 49ers – ein Kollektiv von anderem Kaliber als die bisherigen Playoff-Gegner. Die 49ers demontierten die Green Bay Packers 37:20, der Klassenunterschied war eindrücklich.