Der Fussball in England.

Richtig. Wissen Sie, wo der Unterschied zur Schweiz liegt? In der Mentalität. Auf der Insel genügt nur das Beste. Der Platzwart will dir den besten Rasen zaubern. Der Physio will dir nur die beste Massage anbieten. Der Fitnesscoach bietet nur das beste Konditionstraining an. In der Schweiz, da kommst du auf den Platz, und dann heisst es manchmal: Hm, nein, diesen Teil des Rasens bitte nicht. Aber ich will nicht ins Detail, sonst habe ich wieder ein Problem mit den Platzwärten hier (lacht).

Und vergleichen wollen wir ja auch nicht. Aber von bewegenden Erlebnissen bei Ihrem letzten Verein Derby County können Sie gerne noch ein bisschen erzählen.

Gerne. Ich habe rasch gemerkt, dass ich mich immer wieder ändern musste. Vier Trainer in 20 Monaten. Da heisst es: «Pass dich an – oder stirb!» Und wenn ich schaue, auch was für «Goldplätzen» die Engländer trainieren. Da kann man leicht neidisch werden. Was mich besonders beeindruckt, ist die Leidenschaft der jungen Spieler, die Mentalität. Eine englische Durchschnittsfamilie hat etwas mehr als 3000 Franken pro Monat zur Verfügung. Das reicht nirgends hin. Wenn der Junior dann Fussballspielen will, heisst es: «Ok, du darfst, aber setz dich gefälligst durch, dass auch etwas herausspringt.»

So weit ist Pascal Zubebühler in seiner Karriere schon herumgekommen: