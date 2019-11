EVZ-Genoni ist ein grosser Goalie

Der Glaube macht selig. Der Spruch des grossen Philosophen Friedrich Nietzsche passt auf den ersten Blick ganz und gar nicht zum Hockey. Dieses unberechenbare Spiel wird von den Statistikern bis in die hintersten Winkel ausgeleuchtet. Um es berechenbar zu machen. Der grosse Nietzsche würde also sagen: Statistiken machen selig. Und doch spielt der Glaube an die Sache eine Rolle.

Statistik spricht gegen Genoni

Die erstaunlichste Statistik des Hockey-Herbstes ist die Fangquote von Zugs Torhüter Leonardo Genoni. Er ist mit 89,18 Prozent statistisch das Schlusslicht der Liga. Gleich hinter Berns Niklas Schlegel (89,95 %). Die Statistik sagt uns also, dass die Playoff-Finalisten ein Goalie-Problem haben. Dass die enttäuschende Klassierung der Zuger (6.) und Berner (9.) zwei «Lottergoalies» geschuldet ist.

Seit Leonardo Genoni die Berner im letzten Frühjahr verlassen hat, gibt es Zweifel rund um seinen Nachfolger Niklas Schlegel und Spekulationen um das Engagement eines ausländischen Goalies. Solche Diskussionen müssten auch in Zug geführt werden. Denn Leonardo Genoni ist ja statistisch noch schwächer als Niklas Schlegel.

Niemand zweifelt in Zug

Das ist nicht der Fall. Niemand zweifelt in Zug an Leonardo Genoni. Mag sein, dass Zweifel angesichts eines Fünfjahresvertrages ausgeblendet werden. Aber es ist in erster Linie etwas anderes: Der Glaube, Leonardo Genoni sei ein grosser Goalie. Genährt aus einer ruhmreichen Vergangenheit mit mehreren Titeln in Davos und Bern plus einem WM-Final. Womit wir wieder beim Ausgangspunkt sind: der Glaube macht selig.