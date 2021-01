EV Zug verpflichtet Nick Shore bis Ende Saison

(keg) Nach der Rückkehr von Ryan McLeod nach Edmonton und dem Ausfall von Calvin Thürkauf verpflichtet der EVZ bis Ende Saison den Center Nick Shore.

Der 28-jährige Amerikaner aus Denver, Colorado, ist bereits am Wochenende in Zug angekommen und begab sich in eine vorläufige Quarantäne. Wann er zum ersten Mal für den EVZ zum Einsatz kommen wird, hängt von weiteren Abklärungen ab. Nick Shore wurde 2011 im NHL-Draft in der dritten Runde an 82. Stelle von den Los Angeles Kings gezogen, bei welchen er von 2014-18 unter Vertrag stand. In der vergangenen Saison spielte er nach einem Abstecher in die KHL zu Metallurg Magnitogorsk wieder für die NHLOrganisationen der Toronto Maple Leafs und der Winnipeg Jets. Insgesamt lief der Center in der NHL in 299 Partien (18 Tore, 41 Assists) auf. In der laufenden Spielzeit kam er für den slowakischen Verein HK Dukla Trenčín in 5 Spielen auf 10 Punkte (4 Tore, 6 Assist).

«Mit der Abreise von McLeod und der Verletzung von Calvin Thürkauf mussten wir auf der Center-Position nach einem Ersatz suchen», sagt General Manager Reto Kläy zur Neuverpflichtung. «Mit Nick Shore konnten wir einen geeigneten Kandidaten finden, der Erfahrung mitbringt und dem Team entsprechend helfen kann.»