Dass sich der Trainer nach Spielschluss im Kabinengang mit zwei Spieleragenten und einem Chronisten unterhalten hat. Er ist dafür von höchster Ebene gerügt worden. Kein Wunder, ist Kevin Schläpfer am Verzweifeln. «Es kommt schon gut» ist weiterhin alles, was er sagt. Was er zu sagen wagt. Was er sagen darf. Wohl wissend: Öffnet er sein Herz, ist seine Amtszeit in Kloten bereits zwei Jahre vor Vertragsablauf beendet.

Kein Wunder ist die Mannschaft inzwischen vom gefährlichsten Virus befallen, den es im Leistungssport gibt: von der Gleichgültigkeit. Deshalb beisst die Flügelzange nicht. Deshalb nützt alle Erfahrung der WM-Silberhelden nichts. Deshalb kann der Goalie hexen, wie er will – er kann die Pleiten nicht mehr verhindern. Beim 3:9 in Lausanne waren erstmals Auflösungserscheinungen sichtbar geworden, ein Kloten, das auseinander bricht.

Vielleicht warten Bald die Rapperswil-Jona Lakers

Das ist deshalb so gefährlich, weil Kloten im kommenden Existenzkampf voraussichtlich auf zwei Hockeyunternehmen treffen wird, die eine Krisenkultur haben. Ambri ist gestählt durch jahrelange Erfahrung im sportlichen Existenzkampf und hat sogar mehrere Liga-Qualifikationen überstanden. Und zeigt nun auch in Zeiten der Niederlagen Mut und Geschlossenheit. Geht Kloten gegen Ambri in den Playouts unter, ist es durchaus möglich, dass die Rapperswil-Jona Lakers warten.

Auch ein Hockeyunternehmen mit dramatischer Erfahrung in sportlichen Existenzkämpfen. Kloten, wo ausser dem Trainer niemand einen Abstiegskampf aus eigener Erfahrung kennt, gegen Ambri und eventuell die Lakers, wo fast jeder fast alles über sportliche Dramen weiss. Ein Kampf der Kulturen. Sollten die Klotener absteigen, wäre dann Gottéron (Aufstieg 1980) der dienstälteste NLA-Klub.