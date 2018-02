«Ich lasse meine Zukunft bewusst noch offen. Mehrere Faktoren spielen eine Rolle», sagt der gelernte Landschaftsgärtner. Eine Voraussetzung für eine weitere vierjährige Olympiaperiode ist, dass sein eingespieltes Team bestehen bleibt.

«Noch einmal ein neues Team aufzubauen, dazu bin ich nicht bereit», sagt Peter. Auch an die Sponsoren denkt er bei der Zukunftsplanung. «Diese investieren viel Geld in mich. Mit Rängen irgendwo zwischen 10 und 20 werde ich diesem Engagement nicht gerecht.»

Nur die Gegenwart zählt

Allzu intensiv will er vor dem grossen Moment auf der Bahn von Pyeongchang nicht über die Zukunft nachdenken. Die Gegenwart zählt. Nach EM-Silber mit dem Zweier (2014) und WM-Bronze mit dem Vierer (2016) soll nun also olympisches Edelmetall her. Bei seiner Premiere an Winterspielen 2014 in Sotschi war der 10. Platz im Zweierbob für ihn enttäuschend.

Das Verlangen, es diesmal besser zu machen, hat auch seine Tätigkeit im Sommer beeinflusst. Anstatt wie üblich von Mitte März bis Ende September als Lastwagenchauffeur mit tolerantem Chef und grosszügiger Flexibilität bei der Firma Merz in Suhr zu arbeiten, quittierte er den Job diesmal bereits Anfang August.