Die Devils haben damit vier der letzten sechs Heimspiele verloren. Hischier vermochte in der 43. Minute mit seinem fünften Saisontor zum 1:1 auszugleichen. Auch auf eine weitere Führung der Panthers vermochte New Jersey nochmals zu reagieren, bevor Jared McCann in der 53. Minute der Siegtreffer gelang. Bei Florida kam Denis Malgin zu seinem sechsten NHL-Einsatz der Saison. Der Schweizer war tags zuvor aus der AHL geholt worden.